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商品詳細
ダンヒルの財布です。色は黒。です。サイズ横11CM高さ9CM未使用品ではありますが保管品につき、ご理解いただける方が落札ください。画像で確認してください大阪大丸心斎橋店で購入しました。カラー...ブラック
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