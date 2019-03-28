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ルイヴィトン　マフラー　グレー　超美品
商品番号 M89488700133
商品名

ルイヴィトン　マフラー　グレー　超美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ウール90%カシミヤ10%名古屋の路面店で購入した正規品です。サイズ：約71×189cm超美品です。１回だけ使用した商品です。#louisvuitton#ルイヴィトン#マフラー#ネックウォーマー#愛知おたからや
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