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【美品】ボッテガヴェネタ・イントレチャートスマートカードケース
商品番号 M45798525525
商品名

【美品】ボッテガヴェネタ・イントレチャートスマートカードケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 7,536 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】人気ブランド人気アイテムボッテガヴェネタ・イントレチャートスマートカードケースになります‼️人気ブランドカード入れ！即購入大歓迎☆商品紹介☆◆ブランドボッテガヴェネタ◆仕様ガード入れ名刺入れ◆カラーブラック◆サイズ10cm×7cm※多少の誤差はお許しくださいm(__)m◆素材カーフレザー◆付属品なし◆原産国イタリア◆商品説明◎人気イントレチャートカードケース！◎キャッシュレス化の現代へ適合しポケットに入るスマートデザインなカードケース！※こちらは自宅保管品になります商品は良い状態になりますが保管に伴い少々のスレ・汚れはあるかもしれませんあくまでも保管品としてご理解願いますm(__)m●写真現状品になります目に止まりましたら是非ご検討ください！！※送料込み
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