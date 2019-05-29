LOUIS VUITTONメンズZIPPY XL長財布【正規品】

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カラー···ブラック財布形···長財布■ルイヴィトン（LouisVuitton）フランス、パリ発老舗ラグジュアリーブランド1854年、ルイ・ヴィトンがパリにて開業。ＬとＶと花と星を組み合わせた模様を考案したのは2代目のジョルジョ・ヴィトンが1896年に。世界発の旅行鞄専門店として出発し、1998年から衣服にも参入し世界の人気ブランドに。【カラー】黒【品番】N61254【仕様】23x15x4cm(幅x高さxマチ)素材：ダミエ・アンフィニレザー（皮革の種類：牛革）ライニング：カウハイドレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：サテンチタニウム）クレジットカード用ポケットx16まち付きコンパートメントx3ファスナー式コインケース札やチケット用フラットコンパートメントｘ2携帯用ポケット（iPhone6/GalaxyS6に対応）阪急百貨店梅田店 ルイヴィトン直営店にて購入。写真の袋も一緒にお送りします。最終値下げ、これ以上は致しません。宜しくお願いします。