真鍮無垢 ウォレットチェーン NK ダブルクリップ 56cm アンティーク加工

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商品詳細
#noras_真鍮長さ調整可能です。本物志向のあなたへ。真鍮製ウォレットチェーンが、スタイルに深みと個性を加えます。クロスボールロックで安心感を提供。レバーナスカンに施されたアラベスク模様が、細部までのこだわりを物語ります。タブルクリップが機能的で、ウォレットやバッグを確実に固定。両端に配置されたレバーナスカンが、アクセントを添えながら実用性を高めます。線径約3.0mmのNKチェーンは存在感十分で、どんなスタイルにもマッチ。これは単なるアクセサリーではありません。それはあなたの個性、スタイル、品位を象徴する一部。質実剛健の真鍮が、エレガンスと実用性を完璧に融合。日常を特別な瞬間に変える、真鍮製ウォレットチェーンの魅力を堪能してみませんか？自分だけのスタイルを手に入れる第一歩です。アンティーク加工を施した他とは一線を画す特別な色合い。決してシルバー色ではありません！オリジナルハンドメイドのウォレットチェーンとなります。【材質】・真鍮【サイズ】・全長 ：約56cm・チェーンサイズ ：約3.0ｍｍｘ11ｍｍ・レバーナスカン ：約60mm真鍮の特性上多少のくすみや色むら等ある可能性があります。またサイズや重量は誤差があります。色合いは画像とは微妙に異なる事があります。CALEEcaleeキャリーGLADHANDgladhandグラッドハンGANGSTERVILLEgangstervilleギャングスタービルweirdoウィアードbygladhandバイグラッドハンドRUDOルードradialschottショットtenderloinwtapsクロムハーツガボールhotrodホッドロッドgalciaガルシアバングルビンテージ
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