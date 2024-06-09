☆新品未使用☆エムピウ ミッレフォッリエ　P25 ブラック m+

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商品詳細
新品未使用！m+エムピウミッレフォッリエⅡP25ブラック新品未使用品、人気色のブラックです！m+ミッレフォッリエⅡP25お色：ブラックサイズ：W110×D85×H25mm状態:新品未使用付属品◎(専用化粧箱・ギャランティカード)即購入可◎天然素材を生かした仕上げを行っている為、色落ち、血筋、スレ傷、むら等はご了承の上、ご購入をお願いします。（ギャランティカードにも記載あり）また、撮影時の光の加減により、実物と若干色目が違う可能性があります。お色に関しては、エムピウのHPにて必ずご確認をお願いします。#エムピウ#ミッレフォッリエ2#財布#メンズ#millefoglie2#お財布#折り財布#折財布#millefoglieⅡ#P25#ミッレフォッリエ2#black#ブラック#cognac#コニャック#tabacco×beige#タバコベージュ#tabacco×choco#タバコチョコ#grigio#グリージョ#napoli#ナポリ#blue#ブルー#sabbia#サッビア#navy#ネイビー#rose#ローズ#BUSCHETO#ブスケット#BU.rosso#BU.oceano#BU.bosco#BU.cognac#BU.darkbrown#quadretti#クアドレッティ#P30#TAN27#タン27#ヌメ27#CORDOVAN27#コードバン27#napoli#ナポリ#burgundy#バーガンディー
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