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フェラガモ　ベルト
商品番号 C64682826870
商品名

フェラガモ　ベルト
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックカラー···シルバー今年、阪急で購入してから5回ほど着用しました。サイズは95ですが、ベルト部分を5センチほど切りました。
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