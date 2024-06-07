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MAISON KITSUNE メゾンキツネ トリコロール キャップ
商品番号 T68885977638
商品名

MAISON KITSUNE メゾンキツネ トリコロール キャップ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 4,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAISONKITSUNEメゾンキツネトリコロールキャップTRICOLORFOXPATCH6PCAPカラー：ダークネイビーMAISONKITSUNÉ定番シリーズ。コットン製のベースボールキャップ。サイドにトリコロールフォックスヘッド刺繍パッチ付き。クラウン部分は6パネル構造。カーブがかかったつば、バックに調節可能なメタルバックル付き。オールシーズン使えるマストアイテムです。サイズ：フリー(サイズ調整可能)ユニセックスでお使い頂けます。素材コットン60%ポリエステル40%未使用品になります。自宅保管になりますので、お店のような完璧な状態をお求めの方、神経質な方・細かく気になさる方はご遠慮ください。
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