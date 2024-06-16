米海軍飛行隊キャップ、シャツセット

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商品詳細
米海軍航空団第101戦闘飛行隊（艦隊転換飛行隊）のオフィシャルキャップとオリジナルシャツです。F-14トムキャットのパイロットを養成していた飛行隊です。トムキャットは米海軍から退役しており、入手不可能な物です。コレクションとして保管していたものでキャップは未使用品で、シャツは、数回着用したのみです。キャップのサイズはフリーで後部のアジャスターで調節できます。シャツのサイズはMです。#米海軍#飛行隊#戦闘機#トムキャット#トップガン#TOPGUN#空母#航空祭#キャップ#帽子
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