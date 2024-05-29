

ブライドルレザー 二つ折り財布 ブライドルレザー 二つ折り財布



01【ブラック】本革二つ折り財布 ブライドルレザー メンズ ... 01【ブラック】本革二つ折り財布 ブライドルレザー メンズ ...



セール】MURA 財布 メンズ 二つ折り 薄型 スキミング防止 イタリアン ... セール】MURA 財布 メンズ 二つ折り 薄型 スキミング防止 イタリアン ...



SALE ブライドルレザー 二つ折り財布 黒- SALE ブライドルレザー 二つ折り財布 黒-



Online sold now 323-24 ブライドルレザー ２つ折り財布 : CALLING ... Online sold now 323-24 ブライドルレザー ２つ折り財布 : CALLING ...



[PRAIRIE] ブライドルレザー 牛革 二つ折り財布 日本製 [PRAIRIE] ブライドルレザー 牛革 二つ折り財布 日本製



ブライドル レザー 二つ折り財布 ブライドル レザー 二つ折り財布



ブライドルレザー 二つ折り財布 ブライドルレザー 二つ折り財布



ブライドルレザー 二つ折り財布(メトロポリタン/ベンズ部位/ブラック/小銭入れ付き/ゴールド色) ブライドルレザー 二つ折り財布(メトロポリタン/ベンズ部位/ブラック/小銭入れ付き/ゴールド色)



美品】ホワイトハウスコックス 二つ折り財布 ブライドルレザー ... 美品】ホワイトハウスコックス 二つ折り財布 ブライドルレザー ...



BRITISH GREEN】ブライドルレザー二つ折り財布 - ＮＥＷモデル！【名 ... BRITISH GREEN】ブライドルレザー二つ折り財布 - ＮＥＷモデル！【名 ...



ブライドルレザー二つ折り財布 - ベルーナ【公式】 ブライドルレザー二つ折り財布 - ベルーナ【公式】



MURA 財布 メンズ 二つ折り 二つ折り財布 スキミング防止 イタリアン ... MURA 財布 メンズ 二つ折り 二つ折り財布 スキミング防止 イタリアン ...



Amazon | [グレヴィオ] ブライドルレザー 一流の財布職人が作る 財布 ... Amazon | [グレヴィオ] ブライドルレザー 一流の財布職人が作る 財布 ...



MURA 財布 メンズ 二つ折り 二つ折り財布 スキミング防止 イタリアン ... MURA 財布 メンズ 二つ折り 二つ折り財布 スキミング防止 イタリアン ...

現品限りのセールです。クラシックな雰囲気漂う本革の二つ折り財布になります。長く使える飽きの来ないデザイン、お札・カード・小銭入れと必要な要素が詰まったスタンダードな財布。男女年代、シーンを問わず幅広く使いいただる財布です。堅牢さと美しい光沢が特徴のブライドルレザーは使い込む内に表面に塗り込まれたロウが摩擦や手のオイルによって独特な艶となって現れます。◆サイズ（閉じた状態）縦：約9cm、横：約11cm、厚み：約2cm◆カラー:黒ブライドルレザー(英クレイトン社)x国産ヌメ革◆カード3枚収納可能/フリーポケット2/小銭入れ◆実物と写真の色味に、違いが生じる場合がございますので、ご了承ください。◆本革を使用しているため細かな傷やシミがある場合がございます。ご了承ください。カラー···ブラック