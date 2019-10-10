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クロムハーツ 1.5インチ レザーベルトストラップ 32 黒
商品番号 R64443909578
商品名

クロムハーツ 1.5インチ レザーベルトストラップ 32 黒
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド...クロムハーツカラー···ブラック素材···本革商品の説明Aランク※若干のスレや使用感があります。◎商品の状態などご質問等ございましたらお気軽にお問合せくださいませ。ブランド名：　CHROMEHEARTS（クロムハーツ）商品名：クロムハーツ1.5インチレザーベルトストラップsize:32黒カラー：　黒系/ブラック素材：　レザー×シルバー925サイズ：　ベルト幅:約3.6cm　約76-91cm対応(レザー先端から測っております。)ベルト表記サイズ:32付属品：　/本品のみ
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