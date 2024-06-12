【美品】Paul Smith マフラー カシミヤ100% チェック柄 ロゴ刺繍

ご覧いただきありがとうございます。○アイテムPaulSmithポールスミス マフラー カシミヤ100%カシミア チェックブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。○サイズ全長168cm(フリンジ含まない)幅29cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。○カラーブラック系 黒系○素材カシミヤ100%○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号



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