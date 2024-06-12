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- ☆GIVENCHY☆ ジバンシー 半袖TシャツS
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商品詳細
阪急メンズ東京にて購入しました。ジバンシーのTシャツです。こちらはレシートは紛失してしまいましたが、正規店購入ですのでご安心ください。状態としては、首元が少し汚れているかなと思います。その他諸々の付属品は付いてますので、ジバンシー好きな方は是非ご検討ください。購入時の金額¥50,000
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