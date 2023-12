supreme script New Era ブラック 7 3/4 新品未使用

supremescriptNewEraブラック73/4新品未使用シュプリームオンラインにて購入しましたが使用する機会がなかったため出品致します。正規品ですのでご安心ください。完全新品未使用、写真の袋から一度も出していません。当方、ペットやタバコ環境ではありませんのでご安心ください。商品すり替えなど防止のため、返品は受け付けておりませんので御了承ください。別のフリマサイトにも出品しているため、予めご了承ください。シュプリーム ニューエラ 帽子 キャップ Lサイズ XLサイズ ロゴ ボックスロゴ boxlogoカラー···ブラック



