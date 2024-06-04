山本竜山 信楽焼 茶碗 茶道具 茶器 抹茶碗 共箱 新品 未使用 です。

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山本竜山信楽焼茶碗茶道具茶器抹茶碗共箱新品未使用です。サイズ：径13.1ｃｍ 高さ 7.5ｃｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具 山本竜山 竜山#山本竜山#森岡_竜山#竜山#信楽_茶碗#信楽#信楽焼#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具