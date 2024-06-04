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山本竜山 信楽焼 茶碗 茶道具 茶器 抹茶碗 共箱 新品 未使用 です。
商品番号 W23185702665
商品名

山本竜山 信楽焼 茶碗 茶道具 茶器 抹茶碗 共箱 新品 未使用 です。
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山本竜山信楽焼茶碗茶道具茶器抹茶碗共箱新品未使用です。サイズ：径13.1ｃｍ　高さ　7.5ｃｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　山本竜山　竜山#山本竜山#森岡_竜山#竜山#信楽_茶碗#信楽#信楽焼#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げ種類...茶道具
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