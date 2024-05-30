■新品限定特価■馬革！シャンタン生地！スタンダード！カードケースウォレットBK

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商品詳細
素材...本革カラー...ブラックビームススクエアBEAMZSQUARE財布メンズブラックダイヤ馬革カードケース高品質のホースレザーを、艶のあるブラックカラーに仕上げたブラックダイヤを彷彿させる外観！ホースハイドならではの滑らかな手触りは、他の皮革とは一線を画す高級感ある雰囲気を醸し出します。インナーにはレトロな雰囲気のヴィンテージ加工フェイクレザーを採用。外観の高級感にマッチしたワイルド感は必見です。シンプルに使えるスタンダードモデルの外観で、ビジネスにもカジュアルにも使いやすいデザイン。名刺入れにも、ポイントカード入れにも幅広く使用できます。□品番：BZSQ-1735□サイズ：（約）W11cm×H7.7cm×D2cm□カラー：ブラック□素材：外側/ホースレザー（馬革）、内側/フェイクレザー、シャンタン生地□収納：笹マチメインポケット×1、フリーポケット×3□箱ナシ#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis85344.html
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