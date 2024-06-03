リップラップから、イギリス軍MK-3をサンプリングしたジャケットです。表地はワックスドコットン100%で裏地はウール100%。細かいディテールや作りなど含めて、かなりクオリティが高いです。バブアーなど雰囲気は好きだけれど、人と被りたくないという方にも最適かと思います。中古でも中々見かけない商品ですので、お探しだった方は是非！！



Riprap リップラップ MK3 MOD オイルドコットンブリティッシュヘリ ...



RIPRAP \



RIPRAP \



MK3 MOD (MILLERAIN WAXED COTTON)



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Riprap (リップラップ) MK3 MOD – SCREEN STORE



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リップラップ



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