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商品詳細
リップラップから、イギリス軍MK-3をサンプリングしたジャケットです。表地はワックスドコットン100%で裏地はウール100%。細かいディテールや作りなど含めて、かなりクオリティが高いです。バブアーなど雰囲気は好きだけれど、人と被りたくないという方にも最適かと思います。中古でも中々見かけない商品ですので、お探しだった方は是非！！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln8102.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox551639.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric921445.html
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Riprap リップラップ MK3 MOD オイルドコットンブリティッシュヘリ ...
RIPRAP \
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MK3 MOD (MILLERAIN WAXED COTTON)
AUGGIE-FBV BLOG: AUGGIE's chapter 2.Riprap MK3/RR-AUGGIEWREN01
Riprap (リップラップ) MK3 MOD – SCREEN STORE
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AUGGIE-FBV BLOG: AUGGIE's chapter 2.Riprap MK3/RR-AUGGIEWREN01
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リップラップ
リップラップ