トランペット　ヤマハ用ピストンボタン Lily’s tone リリーズトーン

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商品詳細
トランペットヤマハ用ピストンボタンLily’stoneリリーズトーン販売価格:19,800円インレイ素材はアメジストです。中古品にご理解の上ご購入下さい。よろしくお願いします。〜〜〜〜〜〜〜yamahaヤマハ83354335種類···トランペット
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