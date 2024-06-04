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トランペット　ヤマハ用ピストンボタン Lily’s tone リリーズトーン
商品番号 U91639400044
商品名

トランペット　ヤマハ用ピストンボタン Lily’s tone リリーズトーン
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペットヤマハ用ピストンボタンLily’stoneリリーズトーン販売価格:19,800円インレイ素材はアメジストです。中古品にご理解の上ご購入下さい。よろしくお願いします。〜〜〜〜〜〜〜yamahaヤマハ83354335種類···トランペット
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