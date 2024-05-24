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ポルコロッソ 長財布
商品番号 P64482401359
商品名

ポルコロッソ 長財布
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポルコロッソ本革長財布使用にともなう小さなキズは多くみられます。カドのいたみは少しあります。表は黒、中は赤の洒落た財布です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly842084.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation355921.html
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