クロムハーツ iPhone14/13ケース 財布 キャップ ネックレス リング

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値下げしました5777円→現在価格海外のセレクトショップで購入したクロムハーツのスマホケースになります。こちらはソフトケースではなく、高級ハードケースです。言わずと知れたクロムハーツの十字架シルエットに、クロムハーツ定番の文字が書かれている、ベーシックながら格好良い仕上がりに...加えてメタリックなカラーがクールで高級感もUP ・クロムハーツ仲間への自慢や、ちょっとしたプチプレゼントにもGood ・今までのケースにさようなら、新しいスマホに大変身！対応機種：iPhone14用/iPhone13用カラー：Silver発送目安：入金確認翌日発送/定形外郵便の場合は土日不可日本未発売：数量限定品特典：今なら全国送料無料見る者を魅了するメタリックシルバーで、これまでに無い格好良さ・高級感友達に会ったらさり気なく自慢しよう(^^)興味がある方は、今までとは違う新しいスマホケース体験を是非どうぞ！