ツールズ 財布 長財布 本革 メンズ レディース TOOLS 333t00f

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カラー···ブラックサイズ17×9㎝ 厚さ2㎝手に馴染んで、ずっと触りたくなる型をイメージしてポーチのような、袋のような財布ができました。２つに分かれた収納と背面にカード入れをつけました。２つに分かれた収納と中央に小銭用のマチ付きファスナーポケット。カード段は４つ。お札だけでなく、通帳や携帯電話も一緒に入れられるのでクラッチバッグのような使い方もできます。あえて余白を残したつくりにしています。自分で入れる場所を決めて使っていく方が暮らしに馴染んでいくと思います。財布形···長財布素材···本革