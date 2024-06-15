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HACKETT LONDON ピンストライプ　A5
商品番号 C57446902818
商品名

HACKETT LONDON ピンストライプ　A5
ブランド名 ハケット
特別価格 税込 10,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年程着用し自宅保管です。スーツセットです。10万円程で購入しました。濃いネービーにうすいピンストライプです。サイズA5着丈約73cm身幅60cm肩幅約45cm袖丈約60cm季節感···春、夏、秋
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