美品 クロムハーツ タイニーEプラスリングx4P ダイヤモンド11号

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商品詳細
材質···シルバー925装飾···純正ダイヤモンド （アフターダイヤではございません。）サイズ…約11号クロムハーツ青山店で購入しました。インヴォイス等はありませんが正真正銘の本物です。付属品は写真のとおりです。ダイヤ付きなので1ランク上のタイニーEchプラスリングになります。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。また、すり替え防止の為ご購入後の返品・交換はお断りさせていただいておりますのでご了承ください。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/displease234431.html
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クロムハーツタイニーECHプラスリングwithダイヤモンド|クロムハーツ ...
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クロムハーツタイニーECHプラスリング|クロムハーツ通販専門店ブラック ...
クロムハーツ タイニーE CHプラスリング ダイヤ 11号 新入荷アイテム ...
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CHROME HEARTS[クロムハーツ] | タイニーE CHプラスダイヤモンドリング ...
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クロムハーツ カスタム タイニーE CHプラス リング ダイヤ パヴェ
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クロムハーツ タイニーE CHプラスリング ダイヤ 11号 新入荷アイテム ...
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