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美品 クロムハーツ タイニーEプラスリングx4P ダイヤモンド11号
商品番号 H11931310652
商品名

美品 クロムハーツ タイニーEプラスリングx4P ダイヤモンド11号
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 27,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー925装飾···純正ダイヤモンド　　（アフターダイヤではございません。）サイズ…約11号クロムハーツ青山店で購入しました。インヴォイス等はありませんが正真正銘の本物です。付属品は写真のとおりです。ダイヤ付きなので1ランク上のタイニーEchプラスリングになります。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。また、すり替え防止の為ご購入後の返品・交換はお断りさせていただいておりますのでご了承ください。材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/displease234431.html
http://narcologia.ru/goods/plaque129107.html
http://narcologia.ru/goods/preference254938.html
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