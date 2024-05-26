美品 クロムハーツ タイニーEプラスリングx4P ダイヤモンド11号

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材質···シルバー925装飾···純正ダイヤモンド （アフターダイヤではございません。）サイズ…約11号クロムハーツ青山店で購入しました。インヴォイス等はありませんが正真正銘の本物です。付属品は写真のとおりです。ダイヤ付きなので1ランク上のタイニーEchプラスリングになります。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。また、すり替え防止の為ご購入後の返品・交換はお断りさせていただいておりますのでご了承ください。材質···シルバー