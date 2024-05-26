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Supreme - Colored Speckle Beanie
商品番号 U20655789941
商品名

Supreme - Colored Speckle Beanie
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 7,050 円
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商品詳細

Supreme-ColoredSpeckleBeanieSupreme2018Fall/Winter定番のルーズゲージビーニーをColoredSpeckle素材にしたアイテム斑点が混ざるだけで見た目的にも暖かみを感じるのですが、アクリル糸自体もちょっと太めでビーニー自体のボリュームもソリッドカラーのルーズゲージよりもあります90%Acrylic,10%Polyester※サイズはフリーサイズ※カラーはbrown、ブラウン、茶色です※supremeオンライン購入品、※即購入可、コメント不要です1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト)
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