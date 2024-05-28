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レア 希少 90s ラルフローレン ナイロン ライダース ジャケット
商品番号 G62664932047
商品名

レア 希少 90s ラルフローレン ナイロン ライダース ジャケット
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 11,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年代初頭　ラルフローレンマレーシア製ナイロンライダースジャケットブラックXLサイズ着丈64cm身幅63cm裏地は赤のナイロンキルティング。ナイロン素材のライダースタイプ。これはかなり珍しいかと思います。レザーではないため軽く羽織りやすいです。デカ目を探してる方は是非。後ろ肩あたりリペア箇所があります。私は気にならなかったので、このまま着用しておりましたが、気になる方は専門のお直し屋さんに持って行くともっと綺麗にリペアしてくれると思います。素材···ナイロンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップ
http://narcologia.ru/goods/browse160291.html
http://narcologia.ru/goods/troupe152211.html
http://narcologia.ru/goods/assessor311503.html
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