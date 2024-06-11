ダークグレー スーパー120 ウールツイル クラシック スーツ ネクタイ付き

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thombrowneダークグレースーパー120ウールツイルクラシックスーツネクタイ付きサイズ0ジャケット着丈66.5身幅46袖丈57肩幅42.5パンツウエスト￼74股上66.5ワタリ29ヒップ98ジャケットの裏地が少し破れ、タグが薄くなってますが、そのほかは全く使用感も少ない綺麗なスーツです。今だと定価で40万します。素材：ウール100%生産国：イタリアスタイル：MSC001A00626025ダークグレーのスーパー120のウールツイルを使用したクラシックなスーツで、ネクタイが付いています。シングルブレストのスポーツコートでノッチドラペル、フロントにフラップポケット2つ、胸ポケットが付いています。ダブルベンツ、本切羽の袖口にはシグネチャーグログランがトリミングされています。背中の首元にシグネチャーグログランループタブ付き。スリムフィットのクロップ丈のトラウザー。調節可能なバックストラップ、両玉縁のヒップポケット、バックウエストにはシグネチャーグログランループタブ付き。クラシック-フィット1カラー···グレー季節感···春、夏、秋、冬