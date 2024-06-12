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☆新品未開封☆S.H.フィギュアーツ キャプテン・アメリカ
商品番号 H69552678587
商品名

☆新品未開封☆S.H.フィギュアーツ キャプテン・アメリカ
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 2,253 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ご覧いただきありがとうございます。バンダイスピリッツS.H.Figuartsキャプテン・アメリカ-《AVENGERSASSEMBLE》EDITION‐（アベンジャーズ）新品未開封品になります。・購入後開封せず保管しておきましたが、個人保管のため、箱には微細なスレ等ある場合もございますのでご了承ください。・値引きには対応しておりません。値引きの打診やこれに類するコメント、および希望価格の登録をいただいても、応答いたしかねますのでご了承ください。・保管スペースの都合で出品します。購入希望の方は特にコメントする必要はございませんのでそのまま購入くださいませ。すぐに連絡のつく方のご購入を歓迎いたします。・プチプチで包んだ上で段ボールに梱包し、らくらくメルカリ便で発送の予定です。＜検索用＞#マーベル#MARVEL#アベンジャーズ#Avengers#インフィニティ・ウォー#InfinityWar#エンドゲーム#Endgame#スティーブ・ロジャース
http://narcologia.ru/goods/kindness464605.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture211641.html
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