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【一点限定】NEW ERAニューエラ　キャップ　ロサンゼルス・エンゼルス　レッド
商品番号 P38718280955
商品名

【一点限定】NEW ERAニューエラ　キャップ　ロサンゼルス・エンゼルス　レッド
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾■ブランド…NEWERA　ニューエラ■カラー··レッド　赤■サイズ表記…71/4■つばの長さ:…約6.7cm■頭周り…約57.7cm・値下げ交渉も可能な範囲で対応いたします。◆状態【ランク】【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態・若干型崩れあり・細かいキズ、ツバにシミあり【N】新品、未使用【S】極美品・使用感のほとんどない状態【A】美品・多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなどがない綺麗な状態【B】中古品・使用感多少目立つ傷汚れなどがある状態(一般的な古着)【C】少々状態の悪い中古品・目立つ傷や使用感、汚れなど【D】状態の悪い中古品・経年劣化以外の傷や汚れが目立つ※商品に関しては古物市場での確実正規品になります。※中古品ということをご理解の上、ご購入ください。※また別サイトでも販売中ですので、突然削除になることがあります。ご了承ください。#はるなつインスタエモい日焼け日差し対策#はるなつBRAND#SHOHEI　OHTANI#大谷翔平7260
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