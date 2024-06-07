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翡翠　和田玉　彫刻 ペンダント
商品番号 S52958335129
商品名

翡翠　和田玉　彫刻 ペンダント
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,700 円
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商品詳細

いただいたもの、翡翠だそうです天然石の色合いを生かした彫刻が面白い￼￼￼￼￼#透明度#とっても￼高い￼使ったことないので断捨離します￼
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