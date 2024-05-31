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【美品 REDA社生地】Paul Smith 裏地写真プリント総柄 セットアップ
商品番号 G67541112229
商品名

【美品 REDA社生地】Paul Smith 裏地写真プリント総柄 セットアップ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めまして。ご覧いただきありがとうございます。PaulSmith/ポールスミスロンドンのセットアップスーツになります。最高級生地ブランドREDA社の生地Super130'Sを使用し、またTheByard(バイヤード)モデルで英国スタルをベースにスリムなフィット感があるスタイルになっています。人気のデザインで豪華な裏地プリントも素敵なオシャレな一着です。良い状態ですが中古品であり自宅保管ですので写真確認のうえご理解したうえでご購入宜しくお願いしますm(__)mPaulSmithPaulSmithLONDON日本製表地毛100%裏地キュプラサイズS表記チェスト86cmウエスト72cm身長165cm色グレー撮影環境による多少のお色の誤差はありますのでご了承ください。※平置きサイズ着丈68.5身幅46肩幅41袖丈56ウエスト36.5股上24股下65裾幅18素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。大手リユースショップでの購入になります。※良い状態ですが中古品であり素人検品ですので細かい見落としがある場合がありますので完璧を求める方は購入をお控えください。ご理解のほど宜しくお願いしますm(__)m
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