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DIOR 名刺入れ‼️即購入OK‼️
商品番号 C34947551816
商品名

DIOR 名刺入れ‼️即購入OK‼️
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ちです‼️優れた機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたビジネスカードケースです。カードスロットを備えたマチ付きコンパートメントに加えて、フラップに2つのカードスロットを配しました。どんなポケットやバッグにもすっきりと収まるビジネスカードケースです。ギフトにもオススメのアイテムです♪【商品詳細】内側にエンボス加工の“DIOR”シグネチャーカードスロットを備えたマチ付きコンパートメントフラップにカードスロットx2イタリア製【ブラック】ブラックグレインドカーフスキンフロントにルテニウムコーティングの真鍮製“CDICON”シグネチャー素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/recycling549014.html
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