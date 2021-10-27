DIOR 名刺入れ‼️即購入OK‼️

早い者勝ちです‼️優れた機能性と洗練されたデザインを兼ね備えたビジネスカードケースです。カードスロットを備えたマチ付きコンパートメントに加えて、フラップに2つのカードスロットを配しました。どんなポケットやバッグにもすっきりと収まるビジネスカードケースです。ギフトにもオススメのアイテムです♪【商品詳細】内側にエンボス加工の“DIOR”シグネチャーカードスロットを備えたマチ付きコンパートメントフラップにカードスロットx2イタリア製【ブラック】ブラックグレインドカーフスキンフロントにルテニウムコーティングの真鍮製“CDICON”シグネチャー素材···本革カラー···ブラック



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