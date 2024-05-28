USA製 カーハート デトロイトジャケット キャメル メンズL

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【値下げ不可】※大変申し訳ございませんが値下げ不可となります。値下げコメントにも返信できかねます。ご了承下さい。○素材表地100％コットン裏地100％ポリエステル袖裏地100％ナイロン袖中綿100％ポリエステル○カラーCMLキャメル○サイズ L肩幅53cm身幅66cm着丈65cm袖丈63cm採寸は全て平置き採寸になります。・採寸の値は、計測方法により個人差が生じますので多少の誤差はご了承下さい。(おおよその値とお考え下さい）○状態全体的にやや使用感あり。目立つ汚れやダメージはありません。○詳細カーハートはアメリカの労働者の作業着から始まり今ではワークスタイルからストリートまで幅広く受け入れられています。100年以上続くブランドで名作と呼ばれるデトロイトジャケット。12オンスのコットンダック生地が用いられており、丈夫なトリプルステッチ製法、3ポケット仕様とシンプルながら機能性の高さが伺えるディティールです。近年ではハリウッド俳優でもあるジョニー・デップや世界的アーティストのジャスティン・ビーバーが着用したことにより大人気のアイテムになります。074#carhartt#ダックジャケット#ジョニー・デップ#ジャスティン・ビーバー#北村匠海#野村訓市#古着#アメカジ#ワーク#ストリート