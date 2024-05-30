アンダーカバー ブルゾン ゴアテックス

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商品詳細
アンダーカバーのゴアテックスブルゾンになります。あまり着る機会がなくなってきたので出品します。サイズは2、色はネイビーです。古い商品のため下地が見えているところなどがあり、使用感はあります。画像をアップしているので確認してください。あまり出回っていないため、貴重と思います。ご承知の上で取引をお願いします。10/30で出品取り止めの可能性がありますので、ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture707269.html
http://narcologia.ru/goods/influenza36093.html
http://narcologia.ru/goods/approximate990020.html
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