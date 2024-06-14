【人気】 ダブル ダガー ペンダント シルバー925 剣 ネックレス チャーム

ご注文から24時間以内に発送させていただきます。新品、数量限定品になります。■商品説明通常のダガーペンダントより重厚で、両面にダガーを模ったアイテムです。手にした時のしっかりとした重みが、高級感を強く感じさせてくれます。裏表両面とも全く同じデザインになります。ユニセックスなデザインで、男性用ネックレス・女性用ネックレスどちらも利用可能です。誕生日プレゼントなどにもぴったりです。他に出品しているペーパーチェーンネックレスなどと組み合わせてオシャレにご使用いただけます。※こちらの商品はノーブランド品になります。クロムハーツではありません。ご注意お願いします。※未使用品ですが、本物のシルバー925製品により細かな傷、硫化が見られる場合がありますのでご了承ください他のsilver925商品はこちらから↓#sunのsilver一覧#sunのチャーム・ペンダント一覧ダブルダガーペンダントネックレスアクセサリーメンズレディースペーパーチェーンシルバー925SILVER925■サイズ縦：約4.5cm横：1.3cm厚み：0.5〜0.8cm■重量：10g■素材シルバー925■シルバー９２５とは？シルバー９２５とは92.5%の銀に7.5%の他の金属を加えたもので、K１８などのゴールド（金）やプラチナと並び高級素材の一つです。別名「スターリングシルバー」と呼ばれ、「価値のある」「本物」という意味があります。日本では「純銀」とみなされています。現在世界的な脱炭素化や多様な需要増の影響により、銀の価格は年々高騰を続けています。■発送ネコポスでの発送となります。カラー···シルバー材質···シルバー



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