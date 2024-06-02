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LEMONTREE オニキス リング サイズ㉑
商品番号 U51646384845
商品名

LEMONTREE オニキス リング サイズ㉑
ブランド名 レモンツリー
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEMONTREEリングオニキスキュービックジルコニアシルバー925サイズ㉑定価41,800円新品・未使用ですが、商品の性質上、変色している場合があります。写真で確認よろしくお願いします。１度他人の手に渡った商品になります。完璧をお求めの方、神経質な方は御遠慮ください。ご納得の上での購入をお願いします⊂(◉‿◉)つ商品の確認・採寸はきちんとしているつもりですが、素人検品・採寸ですのでそちらをご理解された上でのご購入をお願いします。#LEMONTREE#リング9041-1915-43-21-38000
http://narcologia.ru/goods/marshal819880.html
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