LEMONTREE オニキス リング サイズ㉑

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LEMONTREEリングオニキスキュービックジルコニアシルバー925サイズ㉑定価41,800円新品・未使用ですが、商品の性質上、変色している場合があります。写真で確認よろしくお願いします。１度他人の手に渡った商品になります。完璧をお求めの方、神経質な方は御遠慮ください。ご納得の上での購入をお願いします⊂(◉‿◉)つ商品の確認・採寸はきちんとしているつもりですが、素人検品・採寸ですのでそちらをご理解された上でのご購入をお願いします。#LEMONTREE#リング9041-1915-43-21-38000