humanmade ネックレス

1年ほど前に購入したのですが、ほとんど使う機会が少なかったため出品します。今はもう販売されていないため、非常に価値の高い物となっております。値下げもできるだけしていこうと思うのでよろしくお願いします！



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