ルイヴィトン 名刺入れ カードケース ポシェット カルト ヴィジット ...

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商品詳細
ルイヴィトンの名刺入れでカラーは黒です。モデルはエピで定番のデザインです。名刺入れとして利用してましたが、買い替えて利用がなくなったため出品致します。●色：黒●素材：牛革●付属品：箱はございません。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln666702.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful702351.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford922473.html
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