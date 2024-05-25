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ポロラルフローレン皮手袋
商品番号 A92344505110
商品名

ポロラルフローレン皮手袋
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトで柔らかい皮です。白いタグは、ハサミで切ってしまっていました。タンス保管です。色褪せ、皮ハゲてるところはありません。カラー...ブラック素材...本革タッチパネル...タッチパネル対応手袋形...5本指
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