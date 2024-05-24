渋谷凪咲　カレンダー　生写真　直筆

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NMB48渋谷凪咲さんの直筆生写真です。NMB48スクールカレンダー2014年〜2015年予約特典の直筆サイン入り生写真です。裏面のインクは初期から付いているものです。ずっと硬質ケースに入れて保管していた為、折れ等はございませんが、素人保管ではございますのでご理解ある方のみご購入お願い致します。硬質ケースをご希望の方は+¥55頂きますのでお声掛けください。補強なしの発送の際、発送時の折れなどの責任は一切取れない為、自己責任でお願いします。こちらの商品はお値下げ不可です。グッズ種類···写真ジャンル···女性アイドル