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カーハートJ140 キルティング　アクティブジャケット　真冬に最適！　値段交渉可
商品番号 W29087687868
商品名

カーハートJ140 キルティング　アクティブジャケット　真冬に最適！　値段交渉可
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 12,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カーハートの貴重なMadeinUSAのアクティブジャケットJ140です。B級品ではありません。新品で購入し、一度洗濯・乾燥機にかけています。着用回数は5回ほどです。若干のスレ跡などありますが、味として楽しんで頂ければと思います。かなり丈夫なので汚れも気にせずガシガシきて洗濯いただけます。中はキルティングで生地も肉厚であり、冬でもかなり温かいです！サイズはSサイズ表記ですが、アメリカサイズなので大きめです。身長168cm体重57kgの細身体型で大きめに着ていました。着丈69.5肩幅50身幅60袖丈63素人採寸なので少々の誤差はご了承ください。値段交渉承ります。よろしくお願いいたします。#MOUの商品はこちら！#カーハート#carhartt
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