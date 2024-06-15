カーハートJ140 キルティング　アクティブジャケット　真冬に最適！　値段交渉可

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カーハートの貴重なMadeinUSAのアクティブジャケットJ140です。B級品ではありません。新品で購入し、一度洗濯・乾燥機にかけています。着用回数は5回ほどです。若干のスレ跡などありますが、味として楽しんで頂ければと思います。かなり丈夫なので汚れも気にせずガシガシきて洗濯いただけます。中はキルティングで生地も肉厚であり、冬でもかなり温かいです！サイズはSサイズ表記ですが、アメリカサイズなので大きめです。身長168cm体重57kgの細身体型で大きめに着ていました。着丈69.5肩幅50身幅60袖丈63素人採寸なので少々の誤差はご了承ください。値段交渉承ります。よろしくお願いいたします。#MOUの商品はこちら！#カーハート#carhartt