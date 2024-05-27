AirTagホルダー　TOKYOMER プリント

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カスタマイズで作成してもらったAirTagのホルダーです。写真２枚目と３枚目は個人用のものを見本として掲載しています。色味はブラックです。TBSオリジナル商品ではなく、あくまで個人的に作成したものになります。作成メーカーはお答えできませんので、よろしくお願いします。購入後のキャンセルはお受けできません。お値引き交渉はご遠慮ください。#tokyomer#東京MER