ヨウジヤマモト アディダス コラボキャップ 希少 Yohji Yamamoto ...

ヨウジヤマモトYohjiYamamotoアディダス adidas のコラボキャップです。キャップのコレクションが増えてきたので、出品します。※写真通りの通り色焼けがあります。#youjiyamamoto#adidas#ヨウジヤマモト#アディダス#乃木坂#乃木坂46自宅保管で色焼けもある為、ご了承頂ける方のみご購入をお願いします。※発送はゆうパケットプラスでの発送予定です。発送の際、多少潰れた状態の発送となるため、ご了承頂ける方のみ、ご購入をお願いします。サイズ:FREEカラー...ブラック形...ベースボール



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