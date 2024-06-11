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ALZUNI シャークスキン　長財布
商品番号 W75003578692
商品名

ALZUNI シャークスキン　長財布
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALZUNIの鮫皮の財布になりますオーダーで定価90000円ほどで購入しました鮫皮はかなりカッコ良く丈夫ですもし売れたら次の財布買おうと思ってるのでよろしくお願いします型崩れやほつれもありません3Nでお願いしますカラー···ブラック
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