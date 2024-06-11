ALZUNI シャークスキン　長財布

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商品詳細
ALZUNIの鮫皮の財布になりますオーダーで定価90000円ほどで購入しました鮫皮はかなりカッコ良く丈夫ですもし売れたら次の財布買おうと思ってるのでよろしくお願いします型崩れやほつれもありません3Nでお願いしますカラー···ブラック
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