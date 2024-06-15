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【美品】Paul Smith セットアップ　XL グレンチェック　ブラウン　秋冬
商品番号 J90761666848
商品名

【美品】Paul Smith セットアップ　XL グレンチェック　ブラウン　秋冬
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム美品【PaulSmithポールスミス】　スーツセットアップ　ジャケット　パンツグレンチェック　　センタープレスあり大きいサイズ○サイズXLLL（㎝）ジャケット▲肩幅46.5▲身幅54▲袖丈62▲着丈74.5パンツ▲ウエスト　43.5▲ヒップ49.5▲股上26▲股下75▲わたり31▲裾幅19.5平置き実寸。※素人採寸ですのであくまで目安とお考えください。着画はお断りいたします。○状態　着用感も少なく綺麗なお品です♪○カラーブラウン　ベージュ○素材ウール100%○真贋鑑定済の大手某リユースショップにて購入しました。真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。○発送コンパクトに折畳んで最安値の方法で送らせて頂く予定です。畳みジワ等はご容赦頂けますと幸いです。＊発送のタイミングによりヤマト便ゆうゆう（郵便局）便、どちらかで、発送致します(^^*)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。コメント対応中であっても、即購入して下さる方を優先いたします。おまとめでお安くしています♪宜しくお願い致します。
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