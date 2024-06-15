ダイワピア39 テック　スイングトップ　ゴルフジャケット　Ｌ

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商品詳細
DAIWAPIER39ダイワピアサーティーナイン品番BJ-21021WTECHGOLFJACKET着丈71ｃｍ、身幅73ｃｍ、裄丈96ｃｍ、袖下丈58ｃｍ（多少の誤差はご了承下さい）表／ポリエステル100％裏／ポリエステル100％リブ／ポリエステル100％
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