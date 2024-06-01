CALEE イーグルリング　真鍮

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着用機会がない為出品致します。クローゼットにて大切に保管していました。専用ケース、箱あります。購入後2〜3度着用しました。着用後は専用ケースにしまい保管していました。目立つような汚れ、ダメージありませんが一度着用している為多少のキズ等あるかもしれませんので一度人手に渡ったものとご理解いただけますようお願い致します。神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮いただけますようお願い致します。自宅保管の為ご理解いただけますようお願い致します。素人検品の為傷、汚れ等見落としがあるかもしれませんのでご了承ください。サイズ 内径 約2cm19〜21号位真鍮製 日本製