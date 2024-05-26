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アイアンクロス　ネックレス　チャーム　トップ　ペンダント　チョーカー
商品番号 W42549548897
商品名

アイアンクロス　ネックレス　チャーム　トップ　ペンダント　チョーカー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※本日、セール中※7800→6800→6500→6000アイアンクロスのネックレスです。立体的な作りで、とてもカッコいいです。ご自身の愛用のチェーンに付けるのもオススメです！＜アイアンクロスサイズ＞3ｃｍ×3ｃｍ＜チェーンサイズ＞61ｃｍ多少の誤差はご了承ください。未使用品ですが、最初から付いてる傷、汚れ等はご了承ください。-----------------------------------MAD318131938シドヴィシャスsidviciousセックスピストルズ、ザモッズコルツクラッシュドイツ軍ピンバッチピンバッヂアンティークバイカーthemodsclashcoltsオアグローリーピンズラロッカジョンソンズドライボーンズアクセサリージョニーサンダースシールラモーンズRamonesイギーポップローリングストーンズレザージャケットライダース革ジャンピンズスタッズアンダーカバーバッチパンクバッジワッペンsexpistolsセディショナリーズヒステリックグラマールイスレザーシドジャン666ウィアード　ギャングスタービル　グラッドハンドが好きな方にもオススメです！
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