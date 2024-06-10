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Hey!Say!JUMP山田涼介　着用タイプ　ブレスレット《シルバー》
商品番号 S70785017287
商品名

Hey!Say!JUMP山田涼介　着用タイプ　ブレスレット《シルバー》
ブランド名 ジャニーズ
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィール必読でお願い致します。Hey!Say!JUMP山田涼介さん着用デザインのブレスレットです。コマのサイズは少し小さめです。似ているものはよくありますが、こちらは留め具も忠実に再現されています。Color:silver新品未使用✨色違いも出品中です！佐久間大介さん、深澤辰哉さん、松田元太さんらも着用しているデザインと同様になります(*^^*)SnowMan岩本照深澤辰哉ラウール渡辺翔太向井康二阿部亮平目黒蓮宮舘涼太佐久間大介SixTONESジェシー京本大我松村北斗高地優吾森本慎太郎田中樹King\u0026Prince平野紫耀永瀬廉高橋海人岸優太神宮寺勇太ジャニーズWEST重岡大毅桐山照史中間淳太神山智洋藤井流星濱田崇裕小瀧望なにわ男子道枝駿佑西畑大吾藤原丈一郎大橋和也長尾謙杜高橋恭平大西流星SexyZone佐藤勝利中島健人菊池風磨松島聡マリウス葉Kis-My-Ft2北山宏光千賀健永宮田俊哉横尾渉藤ヶ谷太輔玉森裕太二階堂高嗣Hey!Say!Jamp山田涼介知念侑李中島裕翔有岡大貴高木雄也伊野尾慧八乙女光薮宏太TravisJapan松田元太HiHiJets美少年7MEN侍少年忍者Aぇ！groupアクセサリー　U字チェーン　ブレスレット　ゴールド　シルバー　吉沢亮　EXILENAOTO愛用　BLACKPINK韓国　K-POPBTS※こちらはティファニーのハードウェアではありません。#Rアクセサリー#R日用品51--
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