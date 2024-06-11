ナイキチャレンジーOG

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商品詳細
ナイキチャレンジーOGユニバーシティゴールド26.5センチ傷や汚れありますが磨けば多少キレイになるかと思います。すり減りなどはあまりないのでまだまだ履いていただけるかとおもいます。箱あり気になられましたらコメントお願いします。即日発送
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