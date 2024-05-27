ドラゴンベアード　DB-0008　タイガー　未使用　ファン必見　27センチ

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商品詳細
ドラゴンベアードのDB-0008タイガー未使用になります。以前黄色のトレーニングウェアを使っていた時に買ったそうなのですが、履く前にトレーニング自体をやめてしまい、履くこともなくシューズロッカーにしまわれておりました。あまり見かけるタイプではなく、作りに定評のあるドラゴンベアードですので、長く使っていただけると思います。タイガースファンの方にも必見です。サイズ US９（27～27.5センチ）シーン...ランニング/トレーニングメインカラー...イエロースニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー
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